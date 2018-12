Klage eingereicht Shakira hat in Spanien Steuer-Ärger

Kurz vor Weihnachten gibt es für Shakira (41, "El Dorado") offenbar wenig erfreuliche Nachrichten: Wie die Zeitung "El Pais" berichtete, soll die Staatsanwaltschaft von Barcelona eine Klage wegen Steuerdelikten gegen die Sängerin eingereicht haben. Der Vorwurf demnach: Die kolumbianische Künstlerin habe angeblich einen Wohnsitz auf den Bahamas angegeben, obwohl sie "seit 2012 regelmäßig in Spanien" gelebt haben soll. In der Klage nennt die Behörde dem Bericht zufolge den Zeitraum zwischen 2012 und 2014, die in dem Abschlussbericht vermerkte Summe, um die es gehe, betrage 14,5 Millionen Euro, heißt es weiter. Ein Richter müsse nun entscheiden, ob die Klage zugelassen werde.