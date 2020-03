Kitchen Impossible, Tatort,... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Liebe verjährt nicht, Drama

Maren (Lena Meckel) will in der Bretagne eine Surfschule eröffnen. Zuvor überwindet sie sich, nun doch zur Silberhochzeit ihrer Eltern zu fahren. Doch sie ahnt nicht, was sie mit ihrem Geschenk lostritt. Ihre Mutter Anna (Ursula Buschhorn) und Schwester Nelli (Meriel Hinsching) freuen sich sehr über Marens Besuch. Nur Vater Adam (Carl Achleitner) ist unfreundlich wie immer. Gut dass ihr Ex-Mitschüler Lennart (Tommy Schlesser) ebenfalls zu Besuch in der Heimat ist. Marens Geschenk, ein Bild von einem Trödler, wirft jedoch große Fragen auf.