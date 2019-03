Kitchen Impossible, Power Rangers, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Auf der Suche nach dir, Liebesfilm

Die junge Köchin Astrid (Laura Berlin) will sich mit ihren Freund Lars (Ben Bela Böhm) einen großen Traum erfüllen: ein eigenes Restaurant in Stockholm. Doch am Tag der Vertragsunterschrift fehlt von Lars jede Spur. Eine Spur führt Astrid zu einem Campingplatz auf Öland. Dort trifft sie den Betreiber Björn (Moritz Vierboom) und dessen kleine Tochter Tova. Nach und nach kommen überraschende Details über Lars ans Licht, doch er bleibt verschwunden. Wo steckt er?