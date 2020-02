Kitchen Impossible, Polizeiruf 110, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Die nächste Stufe der Es(s)kalation: In der neuen Staffel stellen sich Steffen Henssler, Tim Raue, Max Strohe, Franz Keller, Haya Molcho, Jan Hartwig, Christoph Kunz und Martin Klein den Herausforderungen. Während dieses Mal auf Tim Mälzer die schwarze Box auf Zypern und in Rust (Deutschland) wartet, bekommt Franz Keller in Nuits-Saint-Georges (Frankreich) und Alicante (Spanien) ein Gericht zum Nachkochen serviert.