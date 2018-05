Zwischen zwölf und 19 Kindern von anderthalb bis sechs Jahren kommen in der Kita unter, in diesem Jahr ist die Anmeldeliste bereits voll. Finanzielle Förderung von der Stadt ist eingeplant – trotzdem hoffen die Eltern auf Spenden: Eine Einrichtung muss gekauft und die Miete wohl erstmal vorgestreckt werden. "Notfalls wird das die Elternschaft aufbringen", sagt Staudacher, "aber in der Initiative sind nicht alle gut verdienende Akademiker."