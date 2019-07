Kirche will günstigen Wohnraum schaffen

Auch mehr preiswerten Wohnraum will die Kirche schaffen. So schüttet das Katholische Siedlungswerk (KSWM) keine Gewinne mehr an das Bistum aus, sondern reinvestiert das Geld in neuen Wohnraum. Dieser wird auch an Nicht-Kirchenmitglieder vermietet. Ab dem 1. Juli wird in allen Wohnungen auf Mieterhöhungen verzichtet. Mit solchen Maßnahmen will die Kirche wieder mehr Menschen erreichen. "Dass wir weniger werden, ist kein Naturgesetz", sagte Beer. "Wir müssen aber sehen, wie wir wieder mehr Leute erreichen können. Dabei dürfen wir nicht aus der Angst heraus handeln, sondern müssen besonnen und zusammen einen Plan entwickeln."

Beer ist klar, dass dies auch die Gläubigen vor Herausforderungen stellt. "Leute kennen ihre lokalen Kirchen und Pfarrsäle und wollen natürlich keine Schließungen. Wenn wir aber einen guten Zukunftsplan entwickeln, und nicht nur sparen, sondern auch neu investieren, werden wir hoffentlich auf mehr Verständnis stoßen."

Anstieg der Immobilienwerte in München

Der Jahresabschluss des Bistums ist auch interessant, weil er einen Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung im Bistum gewährt. So machte die Kirche kaum Gewinne mit ihren Wertanlagen, wegen der schwachen Aktienkurse im vergangenen Jahr. Diese Entwicklung wurde aber dadurch ausgeglichen, dass die Immobilienwerte in und um München so stark anstiegen.

Bebaute und unbebaute Grundstücke der Kirche machten 2018 ganze 1,2 Milliarden Euro der Gesamtbilanz aus. Wohnungen oder Institutionen will die Kirche hier künftig aber nicht verkaufen, sondern eher weiter entwickeln.

Für 2019 hofft die Kirche auf Erträge von 824 Millionen Euro, und rechnet mit Ausgaben von 823 Millionen. "Die Investitionen steigen an, aber das ist eben notwendig, um für die Zukunft gerüstet zu sein", sagte Beer.

Lesen Sie auch: Katholisches Siedlungswerk zieht Mietpreisbremse