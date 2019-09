Kinowelt zollt Tribut Nach Tod von Tom Zickler: Til Schweiger ist "zutiefst erschüttert"

Obwohl Kiefer nach eigenen Angaben zuletzt nur wenig Kontakt zu Zickler gehabt habe, sei sie dennoch "fassungslos traurig" über seinen viel zu frühen Tod. "Du mutiges wunderbares Herz... voller Leidenschaft und Hingabe für alles woran Du geglaubt und wovon Du geträumt hast. Träume sind dazu da sie zu leben und für sie zu kämpfen. Danke, dass ich ein Stück Deiner Reise mit Dir gehen durfte", schrieb die Schauspielerin bei Instagram.

Rührende Worte von Emma Werler

Emma Werler hat zwar nur wenig mit der deutschen Filmwelt am Hut, dennoch scheint sie eine Verbindung zu dem Produzenten gehabt zu haben, wie kaum jemand anderes. Sie ist die Tochter von Ute Werler, mit der Zickler zusammen war. Auch sie nimmt bei Instagram mit rührenden Worten Abschied. "Familie ist nicht immer, mit wem du dein Blut teilst", schreibt sie zu einem gemeinsamen Foto, das auf einem roten Teppich entstanden ist.

"Mir fehlen die Worte. Tom war der Mensch, der mir gezeigt hat, wie schön Familienleben ist. Der in all den Jahren immer wie ein Papa für mich war und mich genauso behandelt hat wie sein eigenes Kind. Der mit seinen Geschichten die Welt bunter gemacht hat und mit so viel Liebe Filme gemacht hat", erklärt sie weiter. Vor allem sei sie aber dankbar dafür, dass er sie in ihrer Leidenschaft bestärkt und unterstützt habe. "Er war der Grund, dass ich mich getraut habe, mit meiner Leidenschaft, dem Tanz, Geld zu verdienen."

Emma Werler tanzt unter anderem für Tänzer und Choreograf Detlef D! Soost (49). "Wir werden hier unten weiter machen, für dich. Und deine Emotionalität und Liebe in alles stecken, was wir anpacken", versprach sie Zickler am Ende. "Tatort"-Schauspielerin Franziska Weisz (39) zeigt sich von so viel Gefühl überwältigt. Sie kommentierte den Post Werlers mit einem Herz.