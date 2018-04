Kinostart von "Steig. Nicht. Aus!" Wotan Wilke Möhring: Dieser Kollege sollte unbedingt auf ihn schießen

Wie steht es denn um Ihre Hausmann-Qualitäten?

Wotan Wilke Möhring: Ich habe als bekennender Waldorfschüler viele handwerkliche Fähigkeiten mit auf den Weg gekriegt, die einsetzbar sind. Ich habe Elektriker gelernt. Ich mache gerne was mit den Händen.

[Nach einer kurzen Pause fällt dem Schauspieler etwas ein] Übrigens, ein Schmankerl zum Film: Der Scharfschütze, der im Film auf mich schießt, ist mein Blutsbruder Winnetou, Nik Xhelilaj. Der schießt auf Old Shatterhand. Das war uns ganz wichtig, ich wollte unbedingt Nik dafür haben.

Das heißt, Sie sind nach den Winnetou-Filmen in Kontakt geblieben?

Wotan Wilke Möhring: Ja, wir sind richtig befreundet.

Sie wurden für Ihre Rolle als Old Shatterhand ausgezeichnet letztes Jahr. Wie wichtig sind Ihnen Preise?

Wotan Wilke Möhring: Preise sind natürlich toll, weil sie neben einer Quote eine Wahrnehmung zeigen, entweder durch eine Fachjury oder durch Publikumspreise, was natürlich die schönsten Preise sind. Es bedeutet, dass das, was man für erzählenswert hält und für viele andere Menschen macht, auch so angenommen wird und das ist toll.

Gibt es neben Ihrem Blutsbruder den einen oder anderen Kollegen mit dem Sie gerne mal wieder zusammenarbeiten würden?

Wotan Wilke Möhring: Klar, ich würde mit Til [Schweiger], Moritz [Bleibtreu] oder Freddy Lau gerne mal wieder drehen. Das war auch das Tolle an diesem Film, dass die Kollegen nicht nur toll waren, sondern dass man sie auch mochte. Das ist dann noch toller! Ich mag Fahri, ich lieb' den Jungen. Mit Hannah habe ich bei 'Who Am I' schon zusammengearbeitet. Und ich hatte eine tolle Filmtochter. Das war eine richtig dankbare Situation.