So schildert es Gabriele Jofer in der Chronik "Wir feiern 100 Jahre Filmtheater Sendlinger Tor", 2013 erschienen. Über den Premierenabend heißt es darin: "Der opulente Raum war festlich dekoriert, die Bögen des Galeriegeschosses erstrahlten in effektvoller Beleuchtung und im versenkten Orchesterraum setzte die Hauskapelle an, den Abend zu eröffnen."