King of Pop wäre 62 Jahre alt geworden Michael Jackson: Paris und Janet gratulieren zum Geburtstag

Obwohl er schon vor mehr als zehn Jahren verstorben ist, ist Michael Jackson (1958-2009, "Billie Jean") bis heute nicht aus der Welt der Pop-Musik wegzudenken. Der Sänger, der immer noch als unangefochtener "King of Pop" gilt, wäre am 29. August 62 Jahre alt geworden. Auf Instagram dachten Familie und berühmte Freunde an Jackson.