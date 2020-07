"Das neue Gebäude wirkt durch seine eigenständige und funktionale Form sehr markant", sagt Oliver Betz, Inhaber und Geschäftsführer von Betz Architekten. "Als runder Kontrapunkt mit seinen umliegenden Grünflächen ist es gleichzeitig eine ‘freundliche Geste’ im Viertel Arabellapark." Wie der denkmalgeschützte HVB-Turm soll auch die Kita in Aluminium ausgeführt werden. Der Bau an dem schrägen Haus soll bereits Ende dieses Jahres beginnen, die Kita könnte dann in zwei Jahren fertiggestellt sein.