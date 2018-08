Kinderkrankenhaus Kinderkrankenhaus gibt auf: Bio-Ernährung wird zu teuer

Landshut - Nach elf Jahren gibt der "Leuchtturm" in Sachen Ernährung auf: Das Biozertifikat mit angeblich knapp 120 000 Euro Mehrkosten ist dem Kinderkrankenhaus St. Marien zu teuer geworden. Dr. Michael Rittershofer, Geschäftsführer von Tagwerk, war darüber so enttäuscht, dass er seinen Standpunkt in einem öffentlichen Schreiben an den Krankenhauschef darlegte.