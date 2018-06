Kinderhasser unterwegs? Kita Sonneninsel: Schon wieder Glasscherben ausgelegt!

Auf dem Gelände an der Marschallstraße treibt seit einigen Monaten ein offensichtlicher Gegner der Kindertagesstätte sein Unwesen. Und was die Person in ihrem Gram dort macht, ist eigentlich kaum noch in Worte zu fassen. Zum wiederholten Male haben Sonneninsel-Mitarbeiter Glasscherben auf dem Gelände gefunden.