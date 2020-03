Kinderfreundliches Yoga Eine Extraportion Yoga: Pink macht die Huckepack-Krähe

Kinderfreundliches Yoga in einer etwas anderen Variante, zeigt US-Sängerin Pink (40, "Beautiful Trauma") in einem kurzen Clip auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen ist sie in der ohnehin schon anspruchsvollen Asana (Übung) "Krähe". Doch als wäre das nicht schon genug, trägt sie ihren inzwischen dreijährigen Sohn Jameson Moon Hart zusätzlich noch Huckepack. Ihr Kommentar zu dem beeindruckenden Anblick: "Super entspannende Yoga Session".