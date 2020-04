Kinderbuch, Krimi, Klassiker Die besten kostenlosen Bücher für die Isolation

Dima Zales: "Die Gedankenleser" (2015)

Der amerikanische Bestsellerautor Dima Zales erzählt die spannende Geschichte des Harvard-Absolventen und Hedgefonds-Managers Darren, der Gedanken lesen kann. Bisher dachte er, er sei der einzige, der diese Fähigkeit besitzt, doch er liegt falsch, wie er in "Die Gedankenleser" schon bald feststellen muss.

Edgar Allan Poe: "Der Doppelmord in der Rue Morgue: Eine frühe Kriminalnovelle" (1841)

Der erste Detektiv der Literaturgeschichte, Dupin, untersucht in Edgar Allan Poes Kriminalnovelle "Der Doppelmord in der Rue Morgue" die unerklärlichen Todesfälle zweier Frauen in Paris. Beide wurden in einem leeren Haus brutal ermordet - der Fall scheint unlösbar.

Daniel Defoe: "Robinson Crusoe" (1719)

Beim Lesen dieses Klassikers kann man derzeit wohl mehr mitfühlen als je zuvor: Daniel Defoe erzählt in "Robinson Crusoe" die Geschichte eines Seemanns, der als Schiffbrüchiger 28 Jahre allein auf einer einsamen Insel verbringt.

Hans Christian Andersen: "Märchen"

Wer genug von schlechten Nachrichten hat, sollte seine Nase in Hans Christian Andersens "Märchen" stecken. Die Sammlung mehrerer märchenhafter Erzählungen ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene zu empfehlen.