Kinder statt Karriere Demi Moore: Bruce Willis wollte eine Hausfrau aus ihr machen

"Er wollte, dass ich eine Mutter bin, die zu Hause bleibt, während er tun und lassen kann, was immer er auch möchte", erzählt Moore in ihrem Werk, das am 24. September erschienen ist. Das Paar lernte sich 1987 kennen, heiratete kurz darauf und feierte im August 1988 die Geburt ihrer ersten Tochter Rumer (31). Die kleine Familie lebte gemeinsam in einem Haus in Hailey, Idaho. Moore wollte trotz Mutter-Dasein ihre Schauspielkarriere weiter vorantreiben.