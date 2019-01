Kinder knipsen bei "Natur im Fokus" Foto-Wettbewerb: Frischer Blick auf den Freistaat

Sie haben Bayerns Tiere und Natur beobachtet, haben Stimmung und Mystik mit der Kamera eingefangen. Und zwar so beeindruckend, dass sie damit den Wettbewerb "Natur im Fokus" gewonnen haben. Am Montag sind sie dafür im Museum Mensch und Natur in München von Umweltminister Thorsten Glauber (FW) und dessen Kunst-Kollegen Bernd Sibler (CSU) ausgezeichnet worden.