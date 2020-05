München - Den Grünen im bayerischen Landtag geht es nicht schnell genug: In einem Dringlichkeitsantrag fordert die Fraktion die Staatsregierung am Donnerstag dazu auf, die Notbetreuung zum 15. Juni in den Regelbetrieb zu überführen - sofern eine weiterhin positive Entwicklung des Infektionsgeschehens dies zulässt.