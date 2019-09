Kinder als Gag-Autoren Luke Mockridge: Das steckt hinter dem "Fernsehgarten"-Auftritt

Sein Auftritt hatte für viel Wirbel gesorgt. Gerade erst hatte sich Mockridge zu Wort gemeldet - und wenig Verständnis für die Kritik an ihm gezeigt. "Egal wie absurd mein Auftritt in dem Moment rüberkam - das, was dann daraus gemacht wurde, war noch viel absurder und kindischer. Man fragt sich in einem solchen Moment: Haben wir denn keine größeren Probleme?", sagte er unter anderem in einem Interview, das Sat.1 am Dienstag veröffentlicht hatte.