Wie die Münchner Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall am vergangenen Donnerstag gegen 16.30 Uhr. Die Mutter des Kleinkinds und ihre Tante waren auf dem Weg zum Spielplatz am Riemerfeldring in Garching. Beim Vorbeifahren an der Gruppe sei der Radler mit dem erst 21 Monate alten Mädchen kollidiert. Das Mädchen stürzte und verletzte sich schwer. Laut Polizeiangaben brach sie sich beim Zusammenprall das linke Schienbein.