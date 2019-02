Kind Nummer zwei ist unterwegs Fußballer Kevin Großkreutz hat Ja gesagt

Wie Bilder bei Instagram zeigen, hat es sich der Ex-Nationalspieler offenbar nicht nehmen lassen, das Fest der Liebe im großen Stil zu feiern. Über 30 Personen posieren mit dem Brautpaar in der Rathaushalle und halten Luftballons in Herzform in die Höhe. Auch MMA-Kämpfer Christian Eckerlin (32) ist unter den Hochzeitsgästen. Er gratuliert Großkreutz und dessen Caro zudem bei Instagram mit den Worten: "Wünsche euch beiden alles Gute auf eurem gemeinsamen Weg."