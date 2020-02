Kind Nummer vier Robbie Williams ist wieder Vater geworden

Robbie Williams (46, "Swing When You're Winning") und seine Frau Ayda Field (40) haben am Valentinstag eine besondere Freude mit ihren Fans geteilt. Sie hört auf den Namen Beau Benedict Enthoven Williams und ist das vierte Kind der beiden, das überraschend das Licht der Welt erblickt hat. "Am heutigen Valentinstag möchten wir gerne die Liebe auf eine ganz wunderbare Weise feiern", schreibt Field zu einem Bild bei Instagram, das die Beine ihrer nun vier Kinder zeigt.