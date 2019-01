"Kind meiner Hoffnungen und Träume" Traurige Offenbarung: Shay Mitchell hatte 2018 eine Fehlgeburt

Die kanadische Schauspielerin Shay Mitchell (31) hat auf ihrem Instagram-Kanal ihr Jahr 2018 Revue passieren lassen. Dabei enthüllte der "Pretty Little Liars"-Star eine traurige Nachricht. "Obwohl es ein erstaunliches Jahr war, kam es nicht ohne Schwierigkeiten daher", offenbarte sie in ihrer Instagram Story. Dazu teilte sie ein Ultraschallbild in Kombination mit einem Emoji mit gebrochenem Herz.