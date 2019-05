"Kiki & Jax" kommt im Herbst Neues Buch von Marie Kondo: Das plant die Aufräumexpertin jetzt

Kondo, die inzwischen in den USA lebt, hat schon mehrere Bücher über ihre "KonMari-Methode" verfasst. Ihre Technik besagt unter anderem, dass man sich von allen Dingen trennen soll, die einem keine Freude bereiten. Der Erfolg ihrer Werke führte zu ihrer eigenen Netflix-Serie, in der die zweifache Mutter Häuser und Wohnungen von Menschen besucht, die Hilfe beim Aufräumen und Entrümpeln benötigen. Ihre Ratgeber wurden in fast 40 Sprachen übersetzt. Auch "Kiki & Jax" wird es wohl nicht nur in Englisch geben. Übersetzungen seien geplant, erklärte Kondo, als ein Fan auf Instagram nach einer deutschen Ausgabe fragt.