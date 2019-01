München – Der nach Datenskandalen kritisierte US-Konzern Facebook investiert Millionen für die Erforschung ethischer Fragen rund um künstliche Intelligenz (KI) in München. Insgesamt 7,5 Millionen Dollar sollen über einen Zeitraum von fünf Jahren an das neue unabhängige Institut für Ethik in künstlicher Intelligenz fließen, wie Facebook am Sonntag ankündigte. Partner ist die Technische Universität (TU). "Wir sind nicht dasselbe Unternehmen wie 2016 oder auch noch vor einem Jahr“, versicherte Geschäftsführerin Sheryl Sandberg bei einem Auftritt in München.