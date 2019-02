KFC Uerdingen gegen TSV 1860 Warum der Löwen-Gegner in Duisburg spielt

KFC Uerdingen spielt in Arena des MSV Duisburg

Denn: Seit dieser Saison bestreiten die Krefelder ihre Heimspiele nach dem Aufstieg in die Dritte Liga rund 20 Kilometer weiter in der Schauinsland-Reisen-Arena des ungeliebten Nachbarn MSV Duisburg. 31.500 Zuschauer passen rein, beim KFC kommen im Schnitt aber nur 3.882 Fans. Hier also empfängt der Tabellenvierte an diesem Samstag den TSV 1860 (14 Uhr, im BR, bei Magenta Sport und im AZ-Liveticker).