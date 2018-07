"Keyword Snooze" Neue Facebook-Funktion könnte ein Segen für Serien-Freaks sein

Wer nicht immer sofort dazu kommt, die neuesten Folgen von Hit-Shows wie "Game of Thrones" oder "The Walking Dead" zu schauen, der muss sich in Zukunft zumindest auf Facebook nicht mehr viele Sorgen über mögliche Spoiler machen - zumindest in der Theorie. Das soziale Netzwerk hat kürzlich die sogenannte "Keyword Snooze"-Funktion eingeführt, die Abhilfe schaffen soll.