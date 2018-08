Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt werden derzeit über verschiedene Social-Media-Kanäle in Angst und Schrecken versetzt. Es ist ein Gesicht, vor dem nicht nur Kinder Angst bekommen: die Gruselfratze "Momo". In Deutschland verbreitet sich aktuell ein Kettenbrief, der gezielt mit Angst von jungen Menschen spielt: " Hallo ich bin Momo und bin vor 3 Jahren verstorben ich wurde von einem Auto angefahren und wenn du nicht möchtest das ich heute Abend um 00:00 Uhr in deinem Zimmer stehe und dir beim schlafen zuschaue dann sende diese Nachricht an 15 Kontakt weiter."