Kerzen, Chips und Trockenfix "Die Höhle der Löwen": Legte sie den bislang stärksten Auftritt hin?

"Design Bubbles": Der kleine Luxus für Zuhause

"Der stärkste Auftritt einer Gründerin, den wir je hatten", lobte Judith Williams (46) Katharina Baumann (26) und ihr Start-up "Design Bubbles". Die studierte Betriebswirtin stellt hochwertige Kerzen aus leeren Champagnerflaschen und Bio-Sojawachs (für 70 Euro pro Stück) her und begeisterte mit ihrem Auftritt in der Höhle durch die Bank alle Löwen. Baumann, die in der Show von ihrer Mitarbeiterin Julia begleitet wurde, forderte 200.000 Euro für 15 Prozent. Mit ihrem selbstbewussten Ansatz "Ich möchte Design Bubbles zur coolsten Candle-Company der Welt machen", konnte sie Dagmar Wöhrl von sich überzeugen. Die Unternehmerin wollte sie unbedingt in ihrer Familie haben und bot ihr 200.000 Euro für 25 Prozent. Der Deal mit der Löwin steht!