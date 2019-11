Kennengelernt via Social Media Neue Liebe für Umut Kekilli - und das im Eiltempo!

"Ich hab' ihr einfach nur geschrieben, dass ich sie super sympathisch finde und ihr alles Gute für den Neustart in Deutschland gewünscht. Aber dann hat sie geantwortet. Das fand ich sehr cool. Dann hab' ich nicht mehr lockergelassen", erinnert er sich. Warum sie ihm geantwortet hat, erklärt Schnitzer so: "Umut hat sehr höflich, respektvoll geschrieben. Ich habe mir am Anfang gar nix dabei gedacht. Aber dann hatten wir unsere erste Verabredung - nachmittags in einem Oma-Café in Köln..." Und dieses Date war sogar schon am nächsten Tag.