Katzen schnurren auch in Notsituationen

Hunde und Katzen

Wedelt ein Hund mit dem Schwanz, muss das nicht unbedingt Freude bedeuten. Eine geduckte Haltung, leicht angelegte Ohren und Knurren oder Bellen sind deutliche Zeichen für Aggression. Bei einer entspannten Körperhaltung dagegen ist das Schwanzwedeln positiv zu werten. Schlagen Katzen mit dem Schwanz hin und her, heißt das: "Pass auf und lass mich in Ruhe", erklärt Gerlach. Auch hier sind das Anlegen der Ohren und verengte Pupillen untrügliche Hinweise auf ein kampfbereites Tier. Fangen Katzen an zu schnurren, halten das die meisten Besitzer für ein Zeichen ihres Wohlbefindens. "Das ist prinzipiell richtig", bestätigt Behr. "Allerdings schnurren Katzen auch, um sich in eine Art Trance zu versetzen, wenn sie Schmerzen haben." Ein Besuch beim Tierarzt kann in diesem Fall Aufschluss geben.