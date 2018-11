Keiner schiebt uns weg, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Bourne Verschwörung, Actionthriller

Nachdem er vor seinen CIA-Verfolgern fliehen konnte, verbringt Jason Bourne (Matt Damon) mit seiner Freundin Marie (Franka Potente) glückliche Tage im indischen Goa. Unterdessen will der US-Geheimdienst in Berlin brisante Dokumente erwerben, die einen CIA-Agenten der Veruntreuung bezichtigen. Der russische Auftragsmörder Kirill (Karl Urban) tötet die an der Übergabe Beteiligten, stiehlt die Dokumente und hinterlässt am Tatort den Fingerabdruck von Jason Bourne. Wenig später trifft er auf Goa ein, um Bourne auszuschalten.