Keine Zwillinge Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia sehen sich immer ähnlicher

Kronprinz Felipe und die Fernsehjournalistin Letizia Ortiz Rocasolano heirateten 2004. In den folgenden beiden Jahren kamen die Kinder zur Welt. Als König Juan Carlos I. (81) im Juni 2014 abdankte, bestieg sein Sohn den Thron. Felipe ist das dritte Kind seiner Eltern, aber der erste Sohn. Die Thronfolgeregelung wurde in Spanien noch nicht geändert. Leonor könnte also noch von einem jüngeren Bruder in der Thronfolge überholt werden...