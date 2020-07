München - Dass sie echte Bayern sind, haben die FCB-Amateure erst am Mittwoch bei ihrer bis dato letzten Hausaufgabe der Saison gegen den MSV Duisburg beweisen. In der letzten Minute der Nachspielzeit schossen sie noch das 2:2 und zeigten damit die berühmte Mia-san-mia-Gier, die in der FCB-DNA so fest verankert ist.