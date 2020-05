München - Bayern-Ikone Bastian Schweinsteiger (35) sieht seinen langjährigen Verein als Favoriten im Top-Spiel bei Borussia Dortmund am Dienstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker). "Das Stadion macht schon einen gewissen Eindruck auf die Gästemannschaft. Deswegen denke ich schon, dass es für Bayern ein Vorteil ist, dass das Stadion leer ist", sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 in der ARD-"Sportschau" am Sonntag.