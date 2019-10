Keine Zeit für Romantik "The Voice"-Coach Sido ruiniert Heiratsantrag

Bei der Talentshow "The Voice of Germany" sollte die Musik und nicht etwa Romanik im Mittelpunkt stehen. Dieser Auffassung ist jedenfalls ganz offensichtlich Neu-Coach Sido (38), wie er am Sonntagabend eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Und so fuhr er dem Kandidaten Domenico (24), der seiner Freundin vor Millionenpublikum einen Antrag machte, rüde in die Parade.