Keine Zauber-Shows ohne ihn Las Vegas erinnert sich an Star-Zauberkünstler Roy Horn

"Vermisst, aber niemals vergessen"

"Mr. Las Vegas" himself, Wayne Newton (78), teilte ein älteres Bild von ihm mit Siegfried und Roy bei Instagram. Er habe Roy und Siegfried kennengelernt, als die beiden ursprünglich nach Vegas kamen, erklärt der Sänger. Worte könnten nicht ausdrücken, "was er nicht nur für unsere Stadt, aber für alle rund um die Welt, bedeutet" habe. "Er hat unermüdlich dafür gearbeitet, so vielen Menschen Glück und Freude zu schenken. Ruhe in Frieden, mein Freund. Du wirst vermisst, aber niemals vergessen werden."