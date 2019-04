Keine Wiederholungsgefahr "Schmähgedicht": Böhmermann verliert vor Gericht gegen Merkel

Die Erklärung sei zudem nicht rechtswidrig gewesen und "ein vertretbares und allein auf den Text des Gedichts bezogenes Werturteil." Ende März 2016 hatte der Satiriker in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" sein "Schmähgedicht" gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (65) vorgetragen, das in Deutschland und der Türkei für Aufsehen gesorgt hatte. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes gegen Böhmermann wurde eingestellt. Der Paragraf 103, der sich mit dem Vorwurf der Majestätsbeleidigung beschäftigte, wurde in Folge der Böhmermann-Affäre zum Beginn des Jahres 2018 sogar abgeschafft. In einem zivilrechtlichen Verfahren wurde Böhmermann allerdings verboten, Teile des Gedichtes zu wiederholen.