Coronavirus-Patienten in München: "Klinisch guter Zustand"

Den vier Patienten, die in München im Schwabinger Klinikum behandelt werden, geht es gut. "Die vier Patienten sind symptomfrei und in klinisch gutem Zustand. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Sie sind bei uns aktuell weiterhin zur klinischen Beobachtung. Mit der Zimmer-Isolierung besteht keine Ansteckungsgefahr für andere Patienten und Besucher", so der behandelnde Chefarzt Prof. Dr. Clemens Wendtner.