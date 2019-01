München - Ein kurioser Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen in der Ingolstädter Straße passiert: Ein 39-jähriger Kfz-Techniker baute gegen sechs Uhr früh zunächst einen leichteren Auffahr-Unfall mit seinem Automatik-Smart. Dann der Irrsinn: Vor Schreck verlässt der Mann aus dem Landkreis Erding seinen Automatik-Smart mit laufenden Motor ohne den Regler auf „Parken“ zu schalten. Er verlässt sein Auto also ohne Wegfahrsperre.