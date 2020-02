Der Trennung soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge ein heftiger Streit vorausgegangen sein. Das Ende der Zusammenarbeit kommt durchaus überraschend: Noch vor der Abreise nach Australien, wo Büchner bei der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel Platz drei erreichte, posierten beide noch zusammen für ein Instagram-Bild. Ursprünglich sollte Thiele Büchner auch in den Urwald begleiten, erhielt ihr Visum aber nicht rechtzeitig. Zumindest das Verhältnis zur Familie der 41-Jährigen scheint weiter intakt zu sein, wie Thiele durchblicken lässt. "Ich möchte Dannis Familie, ihren Freunden und Fans danken. In der Zeit – als Danni im Dschungel war und ich unter anderem ihren Social-Media-Auftritt gemanagt und mich um ihre Presseanfragen gekümmert habe – haben sie sich der Welle von Hass-Kommentaren entgegengestellt und mich tatkräftig unterstützt", so die Managerin gegenüber "bunte.de".