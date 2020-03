Keine Verkündung von Maßnahmen Angela Merkel hält Fernsehansprache zur Coronavirus-Pandemie

Es ist das erste Mal in Merkels Amtszeit, dass sie sich - abgesehen ihrer alljährlichen Neujahrsansprache - via TV-Übertragung persönlich an das Volk wendet. Wie die "SZ" berichtet, werde die Ansprache der Kanzlerin am späten Nachmittag aufgezeichnet. Ausgestrahlt wird sie jeweils nach den Hauptnachrichtensendungen von ZDF (gegen 19:25 Uhr) und ARD (gegen 20:15 Uhr).