Keine Verbindung, kein Bild? Probleme mit der Webcam? Das können Nutzer tun

Gefühlt die ganze Welt bleibt während der Corona-Krise per Videochat in Kontakt - egal ob nun per Skype, Zoom, Google Meet oder über andere Alternativen. Neben dem Smartphone oder Tablet lässt sich das auch mit Laptop und PC bewerkstelligen. Doch was tun, wenn die eingebaute oder externe Webcam nicht funktionieren?