Keine Überraschungen Oscars 2020: Brad Pitt und Laura Dern triumphieren als Nebendarsteller

Die 92. Ausgabe der Oscars wurde wieder einmal mit einer der Nebendarsteller-Kategorien eröffnet. Regina King (49), vergangenes Jahr noch selbst die beste Nebendarstellerin für "Beale Street", kürte jenen Mann zum Gewinner, der nach unzähligen anderen Siegen in dieser Kategorie quasi schon feststand. Brad Pitt (56) sahnte für "One Upon a Time... in Hollywood" seinen ersten Goldjungen als Schauspieler ab - als Co-Produzent gewann er bereits 2014 für "12 Years a Slave".