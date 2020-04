Fiebermessungen an anderen internationalen Flughäfen

Denn eines ist am Flughafen Franz Josef Strauß kein Geheimnis: Fieber wird bei den Rückkehrern nicht gemessen. An vielen anderen internationalen Flughäfen tut man dies, um einen Hinweis darauf zu haben, wer das neuartige Virus in sich tragen könnte. Hat Corona also die totale Reisefreiheit in München? Ganz so ist es nicht: Hinter den Kulissen kümmert sich das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) um das Thema.