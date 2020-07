Hamann: "Ich finde, dass man sich nun die Frage stellen muss, ob es ein Regulativ wie das Financial Fairplay überhaupt noch braucht und ob bei der Uefa die richtigen Leute in der Verantwortung sind. Auch die Uefa muss sich nach diesem Urteil selbst hinterfragen." Hamann befürchtet: "Wir könnten eine Situation bekommen, dass im europäischen Fußball Verhältnisse herrschen wie im Wilden Westen. Fußball darf nicht zum Spiel ohne Grenzen werden. Irgendwann muss es bei solchen Vergehen zu einer Sperre kommen – egal, ob die Vorwürfe verjährt sind oder nicht.

In Manchester, das die Vorwürfe bestritten und den CAS eingeschaltet hatte, sorgte das Urteil für große Erleichterung. Der Klub "begrüße" die Entscheidung und werte sie als "Bestätigung" seiner Position, hieß es. Die Uefa nahm den Schiedsspruch in einer ersten Reaktion lediglich "zur Kenntnis" und bekannte sich mit der Europäischen Klubvereinigung "zu den Prinzipien des Financial Fair Play".

Fußball-Ikone Lineker: Financial-Fair-Play-Regeln werden kaum überleben

"Es ist schwer vorstellbar, wie die Financial-Fair-Play-Regeln dies überleben können", twitterte die englische Fußball-Ikone Gary Lineker. Vielmehr sei die Frage: "Kann die Uefa die Folgen überleben?"

Klar ist: Durch das Urteil wird an den Grundpfeilern gerüttelt, die einen Wettkampf mit vergleichbaren Mitteln im europäischen Fußball im Ansatz gewährleisten sollen. Hamann: "Man vermittelt vor allem den von Investoren finanzierten Profiklubs in England das Gefühl: Was schert uns das Financial Fairplay? Wenn es eines Tages ein Problem oder eine Strafe gibt, dann klagen wir eben." Dieser 13. Juli 2020 könnte wirklich ein Unglücksdatum für den Fußball sein.

