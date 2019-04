"Keine Sorge, ich komme bald wieder" Nach Todesdrohungen: Jetzt redet Britney Spears Klartext

"Was ich jetzt brauche, ist ein bisschen Privatsphäre"

"Meine Situation ist ungewöhnlich", so Spears, "aber ich verspreche, dass ich im Moment das mache, was am besten ist." Sie fügte hinzu: "Ihr wisst das vielleicht nicht über mich, aber ich bin stark und stehe für das ein, was ich will! Eure Liebe und euer Engagement sind unglaublich, aber was ich jetzt brauche, ist ein bisschen Privatsphäre, um mit all den schwierigen Dingen klarzukommen, die mir das Leben vor die Füße wirft. Wenn ihr das beherzigen könntet, wäre ich für immer dankbar."