Konzell - Nachdem ein Rehbock vier Fußgänger in Niederbayern angegriffen und verletzt hatte, ist er von einem Jäger erlegt worden. Es habe keine Alternative zu dem Abschuss gegeben, da das Tier auch Kinder hätte ernsthaft verletzten können, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Bock sei in Konzell (Landkreis Straubing-Bogen) "schnurstracks" auf die Menschen zugelaufen und habe sie unvermittelt attackiert.