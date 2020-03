"Keine Schande, Hilfe anzunehmen" Sabrina Lange meldet sich arbeitslos

Angesichts der Corona-Krise plagen viele Deutsche Existenzsorgen. Auch Promis machen da keine Ausnahme, darunter Ex-"Big Brother"-Star Sabrina Lange (52). "Ich musste mich am Freitag arbeitslos melden und einen Antrag auf Unterstützung stellen. Ich weiß nicht, wie ich in den kommenden Monaten meine Miete bezahlen soll", erklärt die 52-Jährige spot on news.