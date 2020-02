Keine Rückkehr in Staffel fünf Schock bei "Riverdale": Gleich zwei Stars verlassen die Serie

Roberto Aguirre-Sacasa (44), der Showrunner von "Riverdale", bestätigte die beiden Abgänge ebenfalls in einem Statement. "Ein Teil des Lebens in Riverdale - und ein Teil des Erwachsenwerdens - besteht darin, sich von Menschen zu verabschieden [...] F.P. und Hermine werden immer einen Platz in unseren Herzen haben. Und natürlich sind sie in Riverdale immer willkommen." Damit dürfte zumindest feststehen, dass die beiden Figuren nicht den Serientod sterben.